Каждый четвертый украинец не считает Россию агрессором - опрос

27 декабря, 2018, 08:15

В то же время большинство жителей Украины (63%) считают РФ страной-агрессором

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Согласно исследованию "Рейтинг" 63% считают РФ страной-агрессором, 24% населения не считают Россию агрессор, еще 13% - не определились.

"В Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях количество тех, кто не считает РФ агрессором, больше количества тех, кто придерживается противоположного мнения", - отмечают социологи.

При этом в Ивано-Франковской области агрессором Россию считает большая часть населения в стране - 94% опрошенных.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди 40 тыс. совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий.

Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.