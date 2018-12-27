Каждый четвертый украинец не считает Россию агрессором - опрос
Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".
Согласно исследованию "Рейтинг" 63% считают РФ страной-агрессором, 24% населения не считают Россию агрессор, еще 13% - не определились.
"В Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях количество тех, кто не считает РФ агрессором, больше количества тех, кто придерживается противоположного мнения", - отмечают социологи.
При этом в Ивано-Франковской области агрессором Россию считает большая часть населения в стране - 94% опрошенных.
Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди 40 тыс. совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий.
Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.
- В Украине 53% граждан считают, что не несут никакой личной ответственности за то, кто является президентом страны, а почти 29% не интересуется политикой вообще.
- 43% опрошенных украинцев верят в Святого Николая
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