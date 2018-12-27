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Каждый четвертый украинец не считает Россию агрессором - опрос


фото: uacrisis
В то же время большинство жителей Украины (63%) считают РФ страной-агрессором

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Согласно исследованию "Рейтинг" 63% считают РФ страной-агрессором, 24% населения не считают Россию агрессор, еще 13% - не определились.

"В Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях количество тех, кто не считает РФ агрессором, больше количества тех, кто придерживается противоположного мнения", - отмечают социологи.

При этом в Ивано-Франковской области агрессором Россию считает большая часть населения в стране - 94% опрошенных.

Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 среди 40 тыс. совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий.

Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

 

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