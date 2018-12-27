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Кашель, насморк, боль в горле. Как отличить грипп от ОРВИ - инфографика от МЗ


фото: slk.kh.ua
Как отличить симптомы гриппа от ОРВИ, чтобы начать эффективное лечение

Центр общественного здоровья МОЗ Украины подготовил инфографику, где видно, как отличаются симптомы гриппа и ОРВИ, чтобы начать правильное лечение.

"Симптомы гриппа могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Главное - вовремя их распознать и обратиться за помощью к квалифицированным специалистам ", - отмечают в подразделении Министерства здравоохранения.

В частности, в отличие от ОРВИ, при гриппе больной не может указать точное время, когда заболел.

Если температура тела держится в пределах 37-37,5 ° C - это вероятно ОРВИ, если же длительное время температура тела превышает 38 ° C - это похоже на симптом гриппа.

При гриппе наблюдается сильный озноб, "ломота" в теле, сильные головные и мышечные боли. Тогда как при ОРВИ такие симптомы выражены слабо.

При гриппе насморк может добавиться на 2-3 день болезни, а вот для ОРВИ - это симптом характерен почти сразу. Такая же ситуация с болью в горле - при гриппе он нетипичен.

А вот кардинально противоположная ситуация с кашлем: он почти всегда сопровождает грипп, но не является резко выраженным при ОРВИ.

Похожая ситуация с дискомфортом в глазах - при гриппе это частый симптом, а вот при ОРВИ он возникает нечасто.

Также во время гриппа наблюдается одышка и чувство нехватки воздуха, а если у вас инфекцине вирусное заболевание - может ощущаться дефицит воздуха из-за насморка.

В любом случае стоит не заниматься самолечением и обратиться к специалисту.

 

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