К 2030 году зарядками для электрокаров оборудуют все паркоместа на стоянках, - Минрегион

27 декабря, 2018, 22:55

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует до 2030 года оборудовать все машиноместа на парковках зарядными устройствами для электромобилей

Об этом заявил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

"Наша идея - чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками", - сказал Парцхаладзе.

Чиновник отметил, что в государственных строительных нормах уже прописали минимально необходимое количество зарядок для электрокаров на стоянках.

"Сейчас мы уже прописали в изменениях ДБН по автостоянках норму обязательного установления электрозарядок. Сейчас планируем предусмотреть оборудование электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках, с постепенным увеличением этой нормы", - уточнил Парцхаладзе.