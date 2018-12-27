К 2030 году зарядками для электрокаров оборудуют все паркоместа на стоянках, - Минрегион
27 декабря, 2018, 22:55
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует до 2030 года оборудовать все машиноместа на парковках зарядными устройствами для электромобилей
Об этом заявил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.
"Наша идея - чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками", - сказал Парцхаладзе.
Чиновник отметил, что в государственных строительных нормах уже прописали минимально необходимое количество зарядок для электрокаров на стоянках.
"Сейчас мы уже прописали в изменениях ДБН по автостоянках норму обязательного установления электрозарядок. Сейчас планируем предусмотреть оборудование электрозарядными приборами не менее 5% машиномест на всех парковках, с постепенным увеличением этой нормы", - уточнил Парцхаладзе.
- Напомним, основатель корпорации Tesla Маск анонсировал появление в Украине скоростных электрозарядок Tesla Supercharger для электромобилей уже в 2019 году.
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