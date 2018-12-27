Германия требует проведения структурных реформ Совбеза ООН

27 декабря, 2018, 15:56

Глава МИД Германии Гайко Маас требует проведения коренных реформ структур Организации Объединенных Наций, прежде всего Совета Безопасности ООН

Об этом сообщает DW .

По словам Мааса, нынешний состав Совбеза ООН "не соответствует вызовам времени".

"Я считаю, что распределение сил в мире должен быть значительно лучше отражено, чем это есть сейчас", - сказал он.

Маас отметил, что в этом Германию поддерживают Япония, Бразилия и Индия. Они выступают за реформу (в частности расширение) Совета Безопасности ООН. Впрочем, для проведения реформ требуется две трети голосов 193 стран-членов ООН в том числе и 5 постоянных членов Совбеза - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, которые имеют право вето.

"Несмотря на нежелание некоторых нынешних постоянных стран-членов Совбеза ООН проводить реформы, Германия будет и дальше" без устали выносить этот вопрос на повестку дня", - отметил Гайко Маас.