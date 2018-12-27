Франция предоставит Украине 64 млн евро на поставку питьевой воды в Мариуполь
27 декабря, 2018, 15:38
Кабмин одобрил проект рамочного соглашения с Францией об официальной поддержке проекта по поставкам питьевой воды в Мариуполь
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря, передает Интерфакс-Украина .
Документ предусматривает, что Франция предоставит кредит в размере 64 млн евро, которые полностью покроют затраты проекта на водоснабжение в Мариуполь.
70% этих средств пойдут на приобретение французских товаров и услуг, а 30% - на приобретение украинских или иностранных товаров.
Отмечается, что кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка составит 0,8% годовых.
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