Франция предоставит Украине 64 млн евро на поставку питьевой воды в Мариуполь

27 декабря, 2018, 15:38

Кабмин одобрил проект рамочного соглашения с Францией об официальной поддержке проекта по поставкам питьевой воды в Мариуполь

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря, передает Интерфакс-Украина .

Документ предусматривает, что Франция предоставит кредит в размере 64 млн евро, которые полностью покроют затраты проекта на водоснабжение в Мариуполь.

70% этих средств пойдут на приобретение французских товаров и услуг, а 30% - на приобретение украинских или иностранных товаров.

Отмечается, что кредит предоставляется на 30 лет с льготным периодом в 10 лет. Процентная ставка составит 0,8% годовых.