Французский пенсионер отправился через Атлантику в бочке
Об этом сообщает AFP .
По словам француза, необычное судно не обеспечено двигателями и парусами и будет двигаться исключительно за счет морских течений и ветров. Он надеется, что течение поможет ему переплыть воды и оказаться у Карибских островов уже через 3 месяца
Бочка является цилиндрическим контейнером длиной 3 м и шириной 2,1 м. Она сделана из эпоксидной многослойной фанеры и окрашена в оранжевый цвет. Внутри находится кушетка, небольшая кухня, стол для карт и навигационного оборудования.
Как рассказал Савен, его путешествие началось хорошо, бочка плывет со скоростью 2-3 км / ч. Путешественник также добавил, что взял с собой бутылку вина и фуа-гра, чтобы отпраздновать Новый год, а также бордоское вино, чтобы отпраздновать 14 января свое 72-летие.
Фото: floatmagazin.de
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