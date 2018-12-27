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Французский пенсионер отправился через Атлантику в бочке

26 декабря 71-летний французский пенсионер Жан-Жак Савин начал свою попытку пересечь Атлантику в бочке без двигателя

Об этом сообщает AFP .

По словам француза, необычное судно не обеспечено двигателями и парусами и будет двигаться исключительно за счет морских течений и ветров. Он надеется, что течение поможет ему переплыть воды и оказаться у Карибских островов уже через 3 месяца

Бочка является цилиндрическим контейнером длиной 3 м и шириной 2,1 м. Она сделана из эпоксидной многослойной фанеры и окрашена в оранжевый цвет. Внутри находится кушетка, небольшая кухня, стол для карт и навигационного оборудования.

Как рассказал Савен, его путешествие началось хорошо, бочка плывет со скоростью 2-3 км / ч. Путешественник также добавил, что взял с собой бутылку вина и фуа-гра, чтобы отпраздновать Новый год, а также бордоское вино, чтобы отпраздновать 14 января свое 72-летие.

Фото: floatmagazin.de

 

 

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