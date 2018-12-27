Эстония назвала условие для смягчения санкций против России

27 декабря, 2018, 16:58

Глава МИД Свен Миксер заявил, что отношения Эстонии с Россией неотделимы от отношений между Россией и Западом в целом, они не могут улучшиться, пока Москва не изменит свое поведение, сказал он

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR .

"Невозможно рассматривать эстонско-российские отношения в отрыве от действий России в целом на международной арене и от отношений ЕС и НАТО с Россией. Когда мы за год пережили такие события, как нападение в Солсбери, различные кибератаки и попытки, а в конце ноября нападение России на украинские корабли в Керченском проливе, то общий паттерн состоит в том, что Россия ведет себя как государство, не склонное выполнять собственные обязательства и не демонстрирующее уважение к международному праву. Разумеется, в этой ситуации и наши двусторонние отношения в северо-восточном углу ЕС не могут процветать в отрыве от всего остального", - сказал Миксер.

Однако, по его словам, введенные в отношении России санкции могут быть сняты только тогда, когда Москва выполнит условия, установленные Минскими соглашениями, а также прекратит аннексию Крыма. "Мы постоянно подчеркиваем, что Россия знает, какие ее обязательства, например, в том, что касается соблюдения Минских соглашений. Россия хорошо знает и то, что с точки зрения международного права Крым является частью целостной территории Украины, а аннексия Крыма Россией является незаконной. На самом деле, ограничительные меры, введенные в отношении России, связаны с вполне конкретными условиями. Они не связаны с тем, сделает ли Россия еще какое-нибудь нарушение международного права или нет ", - отметил министр, отметив, что смягчение санкций возможно только после действий, направленных на возобновление территориальной целостности и суверенитета Украины, и выполнение Минских соглашений в полном объеме.

Он подчеркнул, что исторический опыт Эстонии обязывает ее привлекать внимание демократических стран к действиям Москвы. "Исходя из нашего собственного опыта, географического расположения и небольших размеров, именно нам часто приходится удерживать в фокусе внимание крупных союзников из Европы и НАТО на недопустимом поведении России. Но надо сказать, что и Россия очень много для этого сделала. Кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге, химическая атака в Солсбери в Соединенном Королевстве, нападение в Керченском проливе - все это не позволяет мировой общественности игнорировать то, как Россия ведет себя", - сказал министр.

В то же время Миксер признал, что поддержка единства среди стран, которые ввели санкции против России, требует постоянных усилий, и противоречия между западными странами в других сферах также могут сказаться на единстве в отношении России . Тогда как сама по себе единая позиция Запада стала для России "неприятным сюрпризом".