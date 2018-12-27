Электрокары смогут заряжаться за 15 минут. Компании уже показали свои разработки

27 декабря, 2018, 09:05

Немецкие компании BMW, Porsche и Siemens разработали технологию, которая сделает сверхбыструю зарядку машин с электродвигателями - реальностью

Об этом пишет CNN Business .

В четверг компании представили зарядную станцию мощностью 450 кВт, которой нужно всего три минуты, чтобы обеспечить достаточное количество энергии на 100 км пробега.

Полная зарядка занимает 15 минут.

Ян Эллерингтон, глава отдела трансфера технологий в Институте Фарадея, объяснил, что это значительно быстрее легендарных суперзарядок Tesla 120 кВт:

"В принципе заряжать авто можно будет в 10 раз быстрее, чем с помощью быстрых зарядных устройств, которые сейчас доступны", - сказал он.

Эллерингтон также уверен, что следующее поколение зарядных устройств может помочь решить проблему длинных периодов на зарядку, что является едва ли не основным недостатком таких авто.

"При 350-450 кВт электрическая зарядка будет длиться столько же, как заправка авто бензином. Это сделает длительные поездки в электрических транспортных средствах такими же практичными, как и в автомобилях, использующих жидкое топливо", - пояснил ученый.

Впрочем, по словам Эллерингтона, одной из главных проблем остается создание автомобилей, способных выдерживать повышенную мощность. А пока таких авто на рынке нет - для испытания зарядки 450 кВт BMW и Porsche специально разработали автомобили.

Опасность для авто в такой сверхскоростной зарядке - быстрый износ акамулятора. Технология может быть полезна в чрезвычайных ситуациях, но частое использование может привести к быстрому износу батареи.