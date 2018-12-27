Deutsche Bank предоставил Украине 349 млн евро под гарантию Всемирного Банка
27 декабря, 2018, 17:20
В четверг, 27 декабря, Украина получила под гарантию Всемирного Банка первые 349,3 млн евро
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства финансов Украины.
Кредит в 349,3 млн евро предоставил Deutsche Bank. По этому кредиту было использовано $375 млн в эквиваленте.
Общая гарантия Всемирного Банка предусматривает предоставление $750 млн.
Следующий кредит под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года.
- Напомним, ранее МВФ перечислил Украине $1,4 млрд - первый транш кредита по новой программе.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-