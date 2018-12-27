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Deutsche Bank предоставил Украине 349 млн евро под гарантию Всемирного Банка


фото: REUTERS
В четверг, 27 декабря, Украина получила под гарантию Всемирного Банка первые 349,3 млн евро

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства финансов Украины.

Кредит в 349,3 млн евро предоставил Deutsche Bank. По этому кредиту было использовано $375 млн в эквиваленте.

Общая гарантия Всемирного Банка предусматривает предоставление $750 млн.

Следующий кредит под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года.

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