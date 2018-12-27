Чтобы не встретить праздники с отравлением: как долго можно хранить остатки пищи в холодильнике

27 декабря, 2018, 12:27

Как правило, после новогодних праздников остается много пищи, которой хватает на несколько дней. Но она портится, и довольно быстро

На случай, если вы не хотите проводить праздники в постели с пищевым отравлением, издание Science Alert опубликовало советы по сроку хранения рождественских блюд.

Запеченная индейка или курица

Агентство по пищевым стандартам Великобритании рекомендует, чтобы приготовленную птицу съедали или замораживали в течение двух дней после приготовления. Как только мясо остынет, его следует аккуратно накрыть и поставить в холодильник.

Если вы любите пробовать мясо теплым, то не стоит разогревать его более чем один раз, поскольку это сделает из него более привлекательную среду для размножения бактерий и выделения токсинов.

Чтобы избежать этого, мясо стоит разогревать до температуры 75 градусов по Цельсию, при которой эти бактерии погибают. Хотя нагрев мяса выше 75 градусов по Цельсию вторично в третий раз убьет бактерии, он не уничтожит токсины.

Соленья и консервы

Соленые огурцы, помидоры и консервы готовятся с уксусом, который создает кислую среду, или с добавлением сахара, который снижает активность воды. И то, и другое делает их менее привлекательными для бактерий, поэтому могут храниться в холодильнике довольно долго.

Сыры

Для сохранения и избежания появления плесени на сыре его стоит завернуть и хранить в холодильнике. Хотя эксперты по безопасности пищевых продуктов предполагают, что можно безопасно срезать любую плесень, которая выросла на твердом сыре, его все же стоит избавиться. В противном случае лучше удалить кусок сыра вместе с плесенью шириной не менее 1-2 сантиметров. Если мягкие сыры, заплесневели, их обязательно следует выбрасывать.

Вино и глинтвейн

Оставлять вино открытым - вопрос не столько безопасности, сколько вкуса и качества, ведь алкоголь является консервантом. Если оставить вино открытым, кислород будет реагировать с химическими веществами в вине, включая полифенолы, приведет к потере цвета и фруктовых ароматов.

Хотя вы заметите изменения в аромате после первого дня, некрашеные белые и розовые вина можно хранить в холодильнике до недели. Красные вина имеют тенденцию к более быстрому окислению и пригодны для питья только в течение трех-пяти дней после открытия, если они хранятся в прохладном темном месте.

Игристые вина теряют свое шипение через день или два, но крепленые вина, такие как портвейн и херес, можно пить до четырех недель после открытия, если хранить в прохладном месте.

Копченый лосось

Копченый лосось должен храниться в холодильнике и быть съеденным в течение трех дней с момента открытия. Чтобы предупредить высыхание его следует завернуть в пищевую пленку. В морозильной камере копченый лосось можно хранить до трех месяцев в оригинальной упаковке.

Вареная ветчина и начинки для пирогов

Целый кусок ветчины может храниться в холодильнике до пяти дней, и не более 3, если она нарезана. Начинку не стоит хранить в холодильнике более 3 дней, если она содержит мясо. В случае если она с овощами и рисом, срок можно увеличить до 4 дней.