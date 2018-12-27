Бундесвер будет привлекать солдат из-за рубежа

"Во времена нехватки квалифицированных кадров бундесвер должен смотреть во все стороны... Мы говорим, например, о врачах и специалистах в области IT", - заявил Эберхард Цорн.

Федеральное правительство уже консультировалось с партнерами по ЕС по этому вопросу, первые заявки в страны ЕС уже отправлены. Впрочем, большинство государств, в частности из Восточной Европы, отреагировали на такую инициативу осторожно.

Уполномоченный Бундестага по обороне Ханс-Петер Бартельс, в свою очередь, назвал привлечение иностранцев с ЕС не редкостью. В армии уже служат многие солдаты с миграционным прошлым или двойным гражданством.

Между тем, количество солдат в бундесвере увеличилось за последние два года на 3,6%. "Мы достигли к концу этого года отметки в 182 тыс. солдат", - сообщила министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Это на 2500 больше, чем год назад, и на 6500 больше по сравнению с 2016 годом. Доля солдат-женщин достигла рекордных 12% или 22 тыс. Министр сообщила, что 75% военнослужащих имеют среднее и высшее образование.

Согласно новым планам, количество солдат должен достичь 203 тысяч к 2025 году. Командование хочет увеличить количество специалистов, например, в сфере кибербезопасности и для проектов в рамках Европейского союза обороны.