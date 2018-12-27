Более 300 венгров Закарпатья записались на курсы украинского языка на протяжении недели, - венгерский министр
Об этом сообщил венгерский уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщает "Радио Свобода".
"На прошлой неделе венгерское правительство объявило о начале бесплатного обучения украинскому языку для венгров Закарпатья. Уже записались 300 человек. Координацию осуществляет Береговский институт Ференца Ракоци, специалисты разрабатывали методики, есть и литература. После окончания можно сдать экзамен и проверить свой уровень".
Грежа отметил, что уже несколько лет является программа изучения венгерского языка, которая популярна на Закарпатье, в которых приняли участие 16 тысяч человек.
"В течение нескольких лет у нас также действует программа обучения венгерского языка, она популярна на Закарпатье. Уже состоялось 5 курсов, всего приняли участие 16 тысяч человек".
Само обучение начнется с начала 2019 года.
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