Боевики обстреляли Объединенные силы вблизи Авдеевки, Водяного и Пищевика

27 декабря, 2018, 18:20

В четверг, 27 декабря, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Укрепления вблизи города Авдеевка на Донецком направлении и недалеко от поселка Пищевик на Мариупольском направлении захватчики обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе поселка Водяное по украинским позициям целился вражеский снайпер.

В течение дня обстрелов с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано. На вражеские провокации украинские военные отвечали огнем. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил по состоянию на 18:00 не зафиксировано.