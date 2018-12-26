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Жена решила соблазнить мужчину чулками-змеями. Но он испугался и всадил в нее нож

В Тунисе женщина попыталась соблазнить мужчину реалистичными чулками, похожими на змей, и оказалась в больнице

Об этом сообщает информационный портал Urdu Point.

Когда мужчина зашел в спальню и увидел жену в таком наряде, то принял чулки за настоящих рептилий. Он бросился на кухню, схватил нож и вонзил его, как ему казалось, в голову змеи, забравшейся в постель. Это была левая ступня его жены.

Рана была настолько глубокой, что пришлось вызывать скорую. Пострадавшую доставили в больницу, ведь на ногу нужно было наложить несколько швов.

Нож не задел крупных сосудов и важных связок, поэтому хирурги уверены, что нога сохранит все свои функции, и об инциденте будет напоминать лишь шрам.

На место происшествия также прибыла полиция, которая забрала "охотника на змей" в участок для дачи письменных объяснений. Жена вступилась за мужа, поэтому в конце концов его отпустили домой.

 

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