Израильские силы ПВО отразили ракетную атаку из Сирии
Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter .
"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", - сообщили в Армии обороны Израиля.
An IDF aerial defense system activated in response to an anti-aircraft missile launched from Syria.- Israel Defense Forces (@IDF) 25 декабря 2018 г.
Запуск произошел после того, как войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отбили ракетную атаку Израиля на западные окраины Дамаска.
Об этом вечером во вторник, 25 декабря, сообщило сирийское агентство SANA.
Отмечается, что большинство ракет были сбиты.
"Сирийские войска ПВО отразили атаку и сбили большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, которые зашли через ливанский воздушное пространство", - заявил агентству сирийское военное источник.
В результате инцидента пострадали трое сирийских военных и был поврежден склад боеприпасов.
При этом источник не назвал конкретных населенных пунктов, которые были атакованы.
По данным сирийских СМИ, атака началась в 22:00 вторника и длилась более 1,5 часа.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-