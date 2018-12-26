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Израильские силы ПВО отразили ракетную атаку из Сирии


фото: REUTERS
Армия обороны Израиля сообщила, что в стране были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО) через зенитную ракету, которая была запущена с территории Сирии

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter .

"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", - сообщили в Армии обороны Израиля.

Запуск произошел после того, как войска противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отбили ракетную атаку Израиля на западные окраины Дамаска.

Об этом вечером во вторник, 25 декабря, сообщило сирийское агентство SANA.

Отмечается, что большинство ракет были сбиты.

"Сирийские войска ПВО отразили атаку и сбили большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, которые зашли через ливанский воздушное пространство", - заявил агентству сирийское военное источник.

В результате инцидента пострадали трое сирийских военных и был поврежден склад боеприпасов.

При этом источник не назвал конкретных населенных пунктов, которые были атакованы.

По данным сирийских СМИ, атака началась в 22:00 вторника и длилась более 1,5 часа.

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