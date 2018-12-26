Итальянские компании поставляли оборудование в оккупированный Крым
Об этом сообщают Крым.Реалии .
Посольство Украины в Италии обратилось в МИД Италии, а также во Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности "Confindustria" с просьбой принять меры в отношении итальянских компаний, которые занимались поставкой оборудования в аннексированный Крым.
Такие действия итальянских компаний нарушают режим санкций против России 2014 года.
Украинский МИД обратился к этим компаниям с просьбой разъяснить ситуацию.
По словам представителей завода "Золотая Балка", на предприятии установили итальянское оборудование фирм Bertolaso, Innotec, Robino & Galandrino, Gortani и другие.
В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки оборудования для "Золотой Балки».
Справка: "Золотая Балка" - одно из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя.
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