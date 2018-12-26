Xiaomi сделала елку из тысячи смартфонов. И установила рекорд

26 декабря, 2018, 15:56

Китайская компания Xiaomi собрала огромную новогоднюю елку из новых смартфонов и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Об этом компания сообщила в Twitter.

Yes, it's made up of 1,008 Mi Play smartphones! Xiaomi achieved the largest animated mobile phone mosaic certified by the Guinness World Records! RT if you like this Christmas gift from Xiaomi. #NoMiWithoutYou #ThanksMiFans pic.twitter.com/DFyO0Jqv05 - Mi (@xiaomi) 24 декабря 2018 г.

Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi Play. Разработчики характеризуют новый смартфон как "высококачественную модель начального уровня", а стоимость новинки будет колебаться от $145 до $190 (3970 - 5204 грн).

На момент анонса предлагается только один вариант смартфона Xiaomi Mi Play, оснащенный 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти по цене $160 Сейчас смартфон доступен для заказа в Китае.

Перед новогодними праздниками 1005 новых смартфонов Mi Play превратились в праздничную инсталляцию, высота конструкции составила восемь метров.

Подготовка к рекорду заняла почти две недели. Трудности заключались в том, чтобы тщательно синхронизировать смартфоны между собой, чтобы праздничная анимация не портила атмосферу Рождества и Нового Года. Елку поставили в одном из торговых центров китайской столицы.