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Взрыв в университете Пекина: трое погибших


фото: twitter
В Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов

Об этом сообщает CGTN .

"Трое студентов погибли от взрыва в лаборатории в Пекинском транспортном университете", - говорится в сообщении.

Пекинская пожарная служба подтверждает взрыв, произошедший, когда студенты проводили научный эксперимент.

Детали инцидента выясняются.

  • Напомним, 21 декабря в результате взрыва на шахте у Карвина (Чехия) погибли 13 горняков. Погибли два чеха, остальные погибшие - граждане Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся трое горняков, один из них в критическом состоянии.
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