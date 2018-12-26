Взрыв в университете Пекина: трое погибших
26 декабря, 2018, 12:02
В Пекинском транспортном университете произошел взрыв в лаборатории, в результате которого погибли трое студентов
Об этом сообщает CGTN .
"Трое студентов погибли от взрыва в лаборатории в Пекинском транспортном университете", - говорится в сообщении.
Пекинская пожарная служба подтверждает взрыв, произошедший, когда студенты проводили научный эксперимент.
Детали инцидента выясняются.
- Напомним, 21 декабря в результате взрыва на шахте у Карвина (Чехия) погибли 13 горняков. Погибли два чеха, остальные погибшие - граждане Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся трое горняков, один из них в критическом состоянии.
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