Военное положение - это "черная метка" для инвесторов, - Тарута
Об этом заявил внефракционный нардеп Сергей Тарута в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV
По словам Таруты, для инвесторов военное положение в стране - это форс-мажор, который их отпугивает и может иметь плохие экономические последствия.
"Инвестору в Китае или Германии ты не объяснишь, что военное положение это не страшно. Для них это форс-мажор. Это означает, что партнеры отказываются от обязательств, которые были. Для них военное положение - "черная метка" для страны. Это будут очень плохие экономические последствия".
Он отметил, что больше всего на себе действие военного положения почувствовали бизнес и предприятия, которые сотрудничают с западными банками.
"Бизнес и предприниматели, которые сотрудничают с западными банками, ощутили на себе действие военного положения, и еще долго это будет ощущаться в отношении инвестиций в Украину".
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-