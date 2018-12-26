Военное положение - это "черная метка" для инвесторов, - Тарута

26 декабря, 2018, 21:54

Для иностранных инвесторов правовой режим военного положения в стране это форс-мажор с плохими экономическими последствиями

Об этом заявил внефракционный нардеп Сергей Тарута в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

По словам Таруты, для инвесторов военное положение в стране - это форс-мажор, который их отпугивает и может иметь плохие экономические последствия.

"Инвестору в Китае или Германии ты не объяснишь, что военное положение это не страшно. Для них это форс-мажор. Это означает, что партнеры отказываются от обязательств, которые были. Для них военное положение - "черная метка" для страны. Это будут очень плохие экономические последствия".

Он отметил, что больше всего на себе действие военного положения почувствовали бизнес и предприятия, которые сотрудничают с западными банками.

"Бизнес и предприниматели, которые сотрудничают с западными банками, ощутили на себе действие военного положения, и еще долго это будет ощущаться в отношении инвестиций в Украину".