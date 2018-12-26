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Военная прокуратура засекретила решения судов по блокаде Азовского моря


фото: krymr.org
Военная прокуратура засекретила решения судов по российской агрессии в Керченском проливе

Об этом Военная прокуратура Южного округа сообщила в ответе на запрос Украинским новостям.

"Информирую, что 3.12.2018 военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путем ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве", - говорится в ответе.

Причины засекречивания решений судов не сообщают.

Отмечается, что по состоянию на 26 декабря в Едином государственном реестре судебных решений из общего доступа удалены все принятые ранее решения судов, в частности разрешение Приморского районного суда Одессы на изъятие в Администрации президента и СНБО документов об операции по проходу украинских военных кораблей через Керченский пролив.

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