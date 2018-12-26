Во время военного положения в Украину не пустили более 1,5 тыс. россиян
26 декабря, 2018, 12:00
За период действия военного положения пограничники не пропустили в Украину около 1650 граждан России
Об этом Громадскому сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.
В частности, за последние сутки в Украине не допустили 89 россиян.
Со своей стороны российские пограничники за это 30-дневный период не пропустили на территорию РФ 351 гражданина Украины.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
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