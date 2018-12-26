Во время военного положения в Украину не пустили более 1,5 тыс. россиян

26 декабря, 2018, 12:00

За период действия военного положения пограничники не пропустили в Украину около 1650 граждан России

Об этом Громадскому сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.

В частности, за последние сутки в Украине не допустили 89 россиян.

Со своей стороны российские пограничники за это 30-дневный период не пропустили на территорию РФ 351 гражданина Украины.