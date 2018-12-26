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В Варшаве в пожаре погибли 6 человек


фото: tvnwarszawa
Шесть человек погибли в результате пожара, произошедшего во вторник вечером в деревянном доме на территории одной из промышленных зон Варшавы

Об этом сообщает tvn24.

"Пожаром был охвачен небольшой деревянный дом площадью 25 кв м ... Сейчас сложно сказать, что было причиной пожара и кем были погибшие", - сообщил представитель главного управления Пожарной службы Польши Павел Фронтчак.

По его словам, в тушении пожара принимали участие 32 спасателя. Тела погибших были обнаружены уже после того, как пожар потушен.

В полиции считают, что в доме находились бездомные.

С субботы, 22 декабря, в Польше в пожарах погибли 18 человек, а 54 получили ранения.

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