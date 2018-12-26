В Украине завершают разработку крылатых ракет для поражения морских целей, - Порошенко

26 декабря, 2018, 14:40

В 2019 году в Украине завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей

Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV .

"В 2019 году речь идет о начале серийного производства ракет "Ольха "и передачи их в армию. Также хочу отметить, что в 2019 году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей (проект " Нептун "). Секретарь СНБО и начальник Генерального штаба доложили мне, что были проведены успешные испытания во время режима военного положения ", - сказал Порошенко.

По его словам, это позволит увеличить потенциал украинских Военно-морских сил и "нам будет чем встретить врага в случае агрессии с моря".