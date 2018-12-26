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В Украине без света остались более полутысячи населенных пунктов

Из-за непогоды 25 декабря вечером остались обесточенными 556 населенных пунктов в девяти областях Украины

Об этом сообщил Министерство внутренних дел .

По данным ГСЧС, в 9 областях в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь) обесточены 556 населенных пунктов Полтавская область - 131, Днепропетровская - 117, Донецкая - 14, Кировоградская - 96, Харьковская - 78, Луганская - 43, Сумская - 40 , Николаевская - 20 Черкасская - 17.

"Затруднено движение транспорта в Кировоградской области вследствие снежных заносов на трассе Кропивницкий-Платоново. В пробке находится 3 транспортных средства. В Черкасской области затруднено движение на автодороге Золотоноша-Кременчуг. В пробке находится 120 транспортных средств. В Полтавской области затруднено движение на автодороге вблизи села Красногоровка ", - сообщает МВД.

 

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