В Укравтодоре рассказали о ситуации на дорогах Полтавщины и еще 3 областей

26 декабря, 2018, 22:16

Вечером 26 декабря, по состоянию на 20:30 ситуация на дорогах в Полтавской области оставалась сложной, въезд в область закрыто предварительно до 12:00 четверга, 27 декабря

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Украинской агентства автомобильных дорог Украины.

Так, на дороге М-03 разблокировали затор, однако из-за перекрытия двумя фурами проезжей части вблизи г.. Лубны и с. Красногоровка наблюдается скопление транспорта на подъездах к этим населенных пунктов.

На дороге Н-08 в пределах Полтавщины движение восстановлено. Через своевременное направление транспорта по объездным дорогам на этом пути значительных заторов удалось избежать. Для ускорения расчистки этой дороги введено временное ограничение на подъезд со стороны Киевской, Харьковской и Кировоградской (по М-22) областей.

Сейчас в рамках Полтавской области заторы ликвидированы полностью на автомобильных дорогах Р-42 Лубны-Миргород-Опошня и Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг.

В Черкасской области ограничено движение большегрузного и общественного транспорта на дорогах государственного значения Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 81 + 300 - 169 + 117 .

В Кировоградской области отменили ограничения движения для всех видов транспортных средств на дороге М-04 на участке Знаменка-Александрия и М-13 Кировоград-Платоново.

В Днепропетровской области проезд по дорогам государственного значения обеспечен, отменены все ограничения движения на автодорогах государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 72 + 088-151 + 680, Н-08 Борисполь-Днипро-Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, км 296 + +735 - 370 + 915, Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, км 81 + 735 - 105 + 313.

Проезд на других дорогах государственного значения обеспечен.