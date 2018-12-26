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В Турции в ДТП погибли трое и пострадали 55 человек


фото: AA Photo
По меньшей мере три человека погибли и 55 получили ранения в среду, 26 декабря в двух авариях с автобусами в центральной части Турции и столице Анкаре

Об этом сообщает Daily Sabah.

Издание информирует, что три человека, в том числе ребенок, погибли в провинции Анкара, а 35 человек получили ранения после того, как автобус свернул с дороги и перевернулся из-за сильного снегопада. Местные власти отметили, что 6 раненых находятся в критическом состоянии.

Вторая авария произошла вблизи Анкары, в результате чего 20 человек получили ранения. О погибших не сообщалось.

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