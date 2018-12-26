В России украинца приговорили к 8 годам за "шпионаж"
Ранее украинцу предъявлены обвинения в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета, передает "Интерфакс-Поволжье".
"Назначено восемь лет строгого режима", - сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
Он не уточнил статьи Уголовного кодекса РФ, по которым Кияшко признали виновным. По словам Лазарева, заседание суда проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений.
Кияшко был задержан сотрудниками ФСБ 10 апреля в Нижнем Новгороде. Сам Кияшко все обвинения категорически отрицает. Его жена объяснила, что он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка.
- Позже Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации по надлежащей защите Кияшко. В заявлении НААУ от 3 июля говорится, что к обвиняемому в шпионаже украинцу не допускают адвоката для осуществления защиты.
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