В России украинца приговорили к 8 годам за "шпионаж"

26 декабря, 2018, 11:06

В России Нижегородский областной суд приговорил гражданина Украины Игоря Кияшко к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима

Ранее украинцу предъявлены обвинения в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета, передает "Интерфакс-Поволжье".

"Назначено восемь лет строгого режима", - сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Он не уточнил статьи Уголовного кодекса РФ, по которым Кияшко признали виновным. По словам Лазарева, заседание суда проходило в закрытом режиме из-за секретных сведений.

Кияшко был задержан сотрудниками ФСБ 10 апреля в Нижнем Новгороде. Сам Кияшко все обвинения категорически отрицает. Его жена объяснила, что он поехал в Нижний Новгород за лекарствами для сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка.