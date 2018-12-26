В Париже на Рождество ограбили одну из старейших кондитерских

26 декабря, 2018, 18:23

На Рождество трое мужчин ограбили магазин одногой из старейших сетей кондитерских Парижа A la Mère de Famille

Об этом пишет BFMTV, сообщает Европейская правда.

Полиция задержала трех мужчин 25 декабря в 4 утра в одном из районов Парижа. Правоохранители обратили внимание на их подозрительное поведение.

Неподалеку был припаркован их автомобиль, в котором полицейские обнаружили несколько килограммов шоколада и выручку магазина-кондитерской, похищенную из кассы.

Злоумышленники пытались скрыться, однако им это не удалось и Рождество они провели за решеткой.

Кондитерская A la Mère de Famille основана в 1761 году.