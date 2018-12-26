В Париже на Рождество ограбили одну из старейших кондитерских
26 декабря, 2018, 18:23
На Рождество трое мужчин ограбили магазин одногой из старейших сетей кондитерских Парижа A la Mère de Famille
Об этом пишет BFMTV, сообщает Европейская правда.
Полиция задержала трех мужчин 25 декабря в 4 утра в одном из районов Парижа. Правоохранители обратили внимание на их подозрительное поведение.
Неподалеку был припаркован их автомобиль, в котором полицейские обнаружили несколько килограммов шоколада и выручку магазина-кондитерской, похищенную из кассы.
Злоумышленники пытались скрыться, однако им это не удалось и Рождество они провели за решеткой.
Кондитерская A la Mère de Famille основана в 1761 году.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-