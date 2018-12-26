В Норвегии вор застрял в авто, которое хотел украсть
26 декабря, 2018, 11:30
В Норвегии грабитель застрял в автомобиле, который пытался украсть, и был вынужден звать на помощь полицию
Об этом сообщил норвежское издание Adresseavisen.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Тронхейм накануне Рождества.
В полицию позвонил мужчина и рассказал, что звонит из автомобиля на стоянке автодилера. Его проблема заключалась в том, что он не мог выбраться из машины, которую собирался похитить.
"Он, вероятно, переоценил свои способности и по техническим причинам не смог выбраться из автомобиля. Тогда он пришел к выводу, что полиция в данной ситуации поможет лучше ", - рассказали в полиции.
Мужчина даже включил аварийный сигнал автомобиля, чтобы патрулю было легче найти.
После того как вора освободили из автомобиля его забрали в участок. Автомобиль при попытке угона не пострадал.
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