В Норвегии вор застрял в авто, которое хотел украсть

26 декабря, 2018, 11:30

В Норвегии грабитель застрял в автомобиле, который пытался украсть, и был вынужден звать на помощь полицию

Об этом сообщил норвежское издание Adresseavisen.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Тронхейм накануне Рождества.

В полицию позвонил мужчина и рассказал, что звонит из автомобиля на стоянке автодилера. Его проблема заключалась в том, что он не мог выбраться из машины, которую собирался похитить.

"Он, вероятно, переоценил свои способности и по техническим причинам не смог выбраться из автомобиля. Тогда он пришел к выводу, что полиция в данной ситуации поможет лучше ", - рассказали в полиции.

Мужчина даже включил аварийный сигнал автомобиля, чтобы патрулю было легче найти.

После того как вора освободили из автомобиля его забрали в участок. Автомобиль при попытке угона не пострадал.