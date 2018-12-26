В Китае ожидают появления первого клонированного кота

26 декабря, 2018, 18:06

В марте 2019 года в Китае ожидают появление первого клонированного котенка: в будущем технология позволит организовать массовое производство животных в искусственных условиях

Об этом пишет Global Times.

Клонированием котенка занимается биотехнологическая компания Sinogene - она уже продает искусственно воспроизведенных щенков по $55 тыс. В компании утверждают, что клонированные щенки полностью отвечают собаке, с которой взята копия - за исключением памяти и привычек.

На выращивание одного животного компания тратит около десяти месяцев. Глава Sinogene Чжао Цзяньпин отметил, что в будущем клонирование позволит исключить врожденные дефекты у животных благодаря редактированию генов.

"Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР. Даже несмотря на то, что клонов можно считать абсолютным аналогом животных, рожденных естественным образом, искусственно выведены котята будут пользоваться не меньшим расположением своих владельцев", - говорит Чжао Цзяньпин, глава Sinogene.