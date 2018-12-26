В Китае ожидают появления первого клонированного кота
Об этом пишет Global Times.
Клонированием котенка занимается биотехнологическая компания Sinogene - она уже продает искусственно воспроизведенных щенков по $55 тыс. В компании утверждают, что клонированные щенки полностью отвечают собаке, с которой взята копия - за исключением памяти и привычек.
На выращивание одного животного компания тратит около десяти месяцев. Глава Sinogene Чжао Цзяньпин отметил, что в будущем клонирование позволит исключить врожденные дефекты у животных благодаря редактированию генов.
"Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР. Даже несмотря на то, что клонов можно считать абсолютным аналогом животных, рожденных естественным образом, искусственно выведены котята будут пользоваться не меньшим расположением своих владельцев", - говорит Чжао Цзяньпин, глава Sinogene.
- Ученые из Вашингтонского университета предложили новый способ очистки воздуха в доме: они вставили в геном домашнего растения - "плюща дьявола", кроличью версию гена P450 2e1
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