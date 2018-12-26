В Киеве на завтра объявили штормовое предупреждение
26 декабря, 2018, 17:42
В Киеве 27 декабря на дорогах гололедица, ночью небольшой снег, порывы ветра 15-20 м/с
Об этом сообщает КГГА.
"В столице в четверг облачно, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Температура в течение суток около 0°.
Киевская городская государственная администрация призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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