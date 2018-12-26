В Киеве на завтра объявили штормовое предупреждение

26 декабря, 2018, 17:42

В Киеве 27 декабря на дорогах гололедица, ночью небольшой снег, порывы ветра 15-20 м/с

Об этом сообщает КГГА.

"В столице в четверг облачно, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура в течение суток около 0°.

Киевская городская государственная администрация призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: