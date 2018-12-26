В Кривом Роге вор в медицинской маске украл из банка € 15 тыс. и ранил кассира

26 декабря, 2018, 12:16

26 декабря около 8:45 в городе Кривом Роге в микрорайоне Юбилейный неизвестный ограбил банк и ранил сотрудницу учреждения

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Злоумышленник похитил из отделения деньги, угрожая сотруднице банка и скрылся с места преступления. Вследствие ограбления 35-летняя сотрудница отделения получила ножевые ранения шеи и лица.

"В рамках открытого по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) уголовного производства, правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла и направила на экспертизу вещественные доказательства.

Сумма материального ущерба устанавливается, впрочем, как пишет местное издание " Первый Криворожский ", из банка похитили € 15 тыс. и 150 тыс. грн.

"Также нарушители при ограблении вынесли из банка доллары. О сумме пока неизвестно", - сообщило издание.

Фото: "Первый Криворожский"