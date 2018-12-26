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В Карпатах выпало больше 100 см снега

По состоянию на утро 26 января в Драгобрате выпало 106 см снега

Об этом сообщает снеголавинные станция в Карпатах в Facebook.

Отмечается, что на снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -10,3°С. Высота снежного покрова составляет 106 см.

На снеголавинной станции Пожежевская выпало 35-99 см метелевого снега и температура воздуха -8,1°С. На этой станции существует угроза схода лавин.

На станции Плай температура воздуха: -5,4°С и до 73 см снега.

 

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