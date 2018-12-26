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В Германии столкнулись два рождественских экипажа, 20 раненых

Во время рождественской прогулки в Германии столкнулись два конных экипажа, в результате чего ранены 20 человек

Об этом сообщает AP.

Два вагона, каждый из 10 пассажирами, приближались к железнодорожному переезду, когда остановилась первая вагонетка. Вторая этого не сделала и произошло столкновение, информирует полиция южной Баварии.

Одного человека доставили в больницу на вертолете. Водитель одного из вагонов получил серьезные ранения. Остальные 18 пострадавших - дети. Полиция ведет расследование по подозрению в служебной халатности.

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