В Германии столкнулись два рождественских экипажа, 20 раненых
26 декабря, 2018, 08:04
Во время рождественской прогулки в Германии столкнулись два конных экипажа, в результате чего ранены 20 человек
Об этом сообщает AP.
Два вагона, каждый из 10 пассажирами, приближались к железнодорожному переезду, когда остановилась первая вагонетка. Вторая этого не сделала и произошло столкновение, информирует полиция южной Баварии.
Одного человека доставили в больницу на вертолете. Водитель одного из вагонов получил серьезные ранения. Остальные 18 пострадавших - дети. Полиция ведет расследование по подозрению в служебной халатности.
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