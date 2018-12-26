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В Германии мальчик вызвал полицию, потому что ему не понравились рождественские подарки

Девятилетний мальчик из города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились подарки на Рождество

Об этом сообщает издание NDR .

Когда полицейские приехали по вызову, они увидели очень рассерженного мальчика. Затем они сравнили список подарков, которые пожелал ребенок с подарками, которые были под елкой.

В конце концов, полиция решила спор и объяснила. что Санта в силу возраста просто мог перепутать подарки.

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