В Ереване протестующие требовали вывести российскую военную базу из Армении
Об этом сообщает Hromadske.ua .
Как отмечается, около 20 активистов под российским посольством требовали вывести 102-ю российскую военную базу, которая дислоцируется в Гюмри, из-за убийства местной жительницы Джульетты Гукасян.
Отметим, 57-летняя женщина умерла в больнице после избиения, в убийстве подозревают военного со 102-й военной базы РФ.
Участники акции держали в руках плакат "Российская армия, вон из страны", уверяя, что российская военная база является "угрозой для безопасности граждан Армении".
Приблизиться к зданию самого посольства митингующим не позволила полиция. К участникам из посольства никто не вышел.
После окончания акции тех, кто требовал вывести российскую базу, к посольству пришли около 20 человек с плакатами "Нет антироссийским провокациям в Армении" и "Навеки с Россией".
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