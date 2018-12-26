В Ереване протестующие требовали вывести российскую военную базу из Армении

26 декабря, 2018, 16:26

В столице Армении Ереване активисты устроили 25 декабря акцию под посольством Российской Федерации с требованием вывести российскую военную базу из армянского города Гюмри

Об этом сообщает Hromadske.ua .

Как отмечается, около 20 активистов под российским посольством требовали вывести 102-ю российскую военную базу, которая дислоцируется в Гюмри, из-за убийства местной жительницы Джульетты Гукасян.

Отметим, 57-летняя женщина умерла в больнице после избиения, в убийстве подозревают военного со 102-й военной базы РФ.

Участники акции держали в руках плакат "Российская армия, вон из страны", уверяя, что российская военная база является "угрозой для безопасности граждан Армении".

Приблизиться к зданию самого посольства митингующим не позволила полиция. К участникам из посольства никто не вышел.

После окончания акции тех, кто требовал вывести российскую базу, к посольству пришли около 20 человек с плакатами "Нет антироссийским провокациям в Армении" и "Навеки с Россией".