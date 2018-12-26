В 2019 году налоговая проведет более 6 тыс. проверок. Кого и где будут проверять больше всех

26 декабря, 2018, 16:33

В следующем году Налоговая служба проведет 6721 проверку

Об этом сообщает платформа по работе с открытым данным Opendatabot .

Наибольшее количество проверок ждет компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

А чаще всего проверяют компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.

Плановые проверки ожидают компании, имеющие критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины. К ним относятся:

Компании, имеющие уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

Компании, имеющие уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;

Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;

Компании, имеющие отношения с контрагентами, находящимися в розыске, ликвидированными или обанкротившимися;

Компании, имеющие разногласия по налоговым обязательствам и налоговому кредиту.

В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.



Банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включаются в плановые проверки.