В 2019 году налоговая проведет более 6 тыс. проверок. Кого и где будут проверять больше всех
26 декабря, 2018, 16:33
В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.
В следующем году Налоговая служба проведет 6721 проверку
Об этом сообщает платформа по работе с открытым данным Opendatabot .
Наибольшее количество проверок ждет компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях.
А чаще всего проверяют компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.
Плановые проверки ожидают компании, имеющие критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины. К ним относятся:
- Компании, имеющие уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
- Компании, имеющие уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
- Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;
- Компании, имеющие отношения с контрагентами, находящимися в розыске, ликвидированными или обанкротившимися;
- Компании, имеющие разногласия по налоговым обязательствам и налоговому кредиту.
В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.
Банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включаются в плановые проверки.
- Напомним, в 2018 году Государственная фискальная служба провела более 1,6 тыс. фактических проверок ресторанов, кафе и других мест массового отдыха. При этом нарушения выявили в каждом случае.
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