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В 2019 году налоговая проведет более 6 тыс. проверок. Кого и где будут проверять больше всех


фото: alaukat.satu
В следующем году Налоговая служба проведет 6721 проверку

Об этом сообщает платформа по работе с открытым данным Opendatabot .

Наибольшее количество проверок ждет компании в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

А чаще всего проверяют компании, которые занимаются транспортом, оптовой и розничной торговлей.

Плановые проверки ожидают компании, имеющие критерии риска, определенные приказом Министерства финансов Украины. К ним относятся:

  • Компании, имеющие уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
  • Компании, имеющие уровень уплаты НДС ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли;
  • Компании, которые задекларировали отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль;
  • Компании, имеющие отношения с контрагентами, находящимися в розыске, ликвидированными или обанкротившимися;
  • Компании, имеющие разногласия по налоговым обязательствам и налоговому кредиту.

В приказе также сказано, что кроме основного списка подозрительных компаний ГФС также будет проверять их подразделения, дочерние предприятия и контрагентов.

Банки, страховщики, торговцы ценными бумагами, постоянные представительства и представительства нерезидентов тоже включаются в плановые проверки.

  • Напомним, в 2018 году Государственная фискальная служба провела более 1,6 тыс. фактических проверок ресторанов, кафе и других мест массового отдыха. При этом нарушения выявили в каждом случае.
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