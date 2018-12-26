Уже 23 из 24 захваченных Россией украинских моряков назвались военнопленными
26 декабря, 2018, 18:15
Захваченный во время российской агрессии в районе Керченского пролива украинский моряк с буксира "Яны Капу" Владимир Варимез объявил себя военнопленным
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
"Владимир Варимез на следственных действиях под протокол заявил, что является военнопленным", - написал Полозов.
Накануне сообщалось, что сотрудник СБУ Андрей Драч, захваченный во время российской агрессии в районе Керченского пролива, объявил себя военнопленным и отказался давать показания.
Таким образом, уже 23 из 24 захваченных русскими украинских моряков объявили себя военнопленными.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины . Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украину при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительства ЕС к санкциям против РФ .
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к кораблекрушениям. Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
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