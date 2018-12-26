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Уже 23 из 24 захваченных Россией украинских моряков назвались военнопленными


фото: AP Photo
Захваченный во время российской агрессии в районе Керченского пролива украинский моряк с буксира "Яны Капу" Владимир Варимез объявил себя военнопленным

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Владимир Варимез на следственных действиях под протокол заявил, что является военнопленным", - написал Полозов.

Накануне сообщалось, что сотрудник СБУ Андрей Драч, захваченный во время российской агрессии в районе Керченского пролива, объявил себя военнопленным и отказался давать показания.

Таким образом, уже 23 из 24 захваченных русскими украинских моряков объявили себя военнопленными.

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