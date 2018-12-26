У Керчи затонул российский корабль
26 декабря, 2018, 11:25
У Керчи затонуло российское судно РБТ-18, пострадавших в результате происшествия нет
Об этом заявил гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков, сообщают российские СМИ.
Экипаж судна в связи с погодными условиями запросил разрешение на проход в порт Керчи. Когда к нему для сопровождения были направлены буксир "Гандвик", то на месте оказалось, что РБТ-18 полузатопленная, а его экипаж уже на причале.
Подойти к судну было невозможно из-за сильного ветра и волны высотой до трех метров и в итоге РБТ-18 полностью затонул. Пострадавших в результате происшествия нет.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
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