У Керчи затонул российский корабль

26 декабря, 2018, 11:25

У Керчи затонуло российское судно РБТ-18, пострадавших в результате происшествия нет

Об этом заявил гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков, сообщают российские СМИ.

Экипаж судна в связи с погодными условиями запросил разрешение на проход в порт Керчи. Когда к нему для сопровождения были направлены буксир "Гандвик", то на месте оказалось, что РБТ-18 полузатопленная, а его экипаж уже на причале.

Подойти к судну было невозможно из-за сильного ветра и волны высотой до трех метров и в итоге РБТ-18 полностью затонул. Пострадавших в результате происшествия нет.