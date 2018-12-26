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У Керчи затонул российский корабль


фото: krymr.org
У Керчи затонуло российское судно РБТ-18, пострадавших в результате происшествия нет

Об этом заявил гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков, сообщают российские СМИ.

Экипаж судна в связи с погодными условиями запросил разрешение на проход в порт Керчи. Когда к нему для сопровождения были направлены буксир "Гандвик", то на месте оказалось, что РБТ-18 полузатопленная, а его экипаж уже на причале.

Подойти к судну было невозможно из-за сильного ветра и волны высотой до трех метров и в итоге РБТ-18 полностью затонул. Пострадавших в результате происшествия нет.

 

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