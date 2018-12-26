Турецкие авиалинии планируют запустить регулярный рейс Киев-Бодрум

26 декабря, 2018, 18:25

Turkish Airlines запускает прямые рейсы из туристического города Бодрум в Киев

Об этом сообщается на сайте авиакомпании .

Рейсы планируют запустить с 6 апреля 2019. Перелеты будут раз в неделю - по субботам - в ночное время.

Планируется, что вылет из Бодрума будет в 01:15, а вылет из Киева - в 04:40. Рейс продлится примерно 2,5 часа.

Бодрум-Киев станет первым украинским маршрутом Turkish Airlines, который будет выполняться из регионального аэропортуа Турции. Сейчас авиакомпания летает только из Стамбула в Киев, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков.