Турецкие авиалинии планируют запустить регулярный рейс Киев-Бодрум
26 декабря, 2018, 18:25
Turkish Airlines запускает прямые рейсы из туристического города Бодрум в Киев
Об этом сообщается на сайте авиакомпании .
Рейсы планируют запустить с 6 апреля 2019. Перелеты будут раз в неделю - по субботам - в ночное время.
Планируется, что вылет из Бодрума будет в 01:15, а вылет из Киева - в 04:40. Рейс продлится примерно 2,5 часа.
Бодрум-Киев станет первым украинским маршрутом Turkish Airlines, который будет выполняться из регионального аэропортуа Турции. Сейчас авиакомпания летает только из Стамбула в Киев, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков.
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