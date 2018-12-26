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Три компании из Украины попали в топ-100 крупнейших производителей сладостей в мире


фото: foodtechnologist
Украинские компании Roshen, "Конти" и АВК вошли в рейтинг крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies

Информацию об этом передает " Экономическая правда ".

Согласно рейтингу, кондитерская корпорация Roshen в 2018 году потеряла одну позицию и заняла двадцать пятое место, при этом сохранила объем продаж на уровне прошлого года - 800 млн долларов.

По информации из рейтинга, корпорации Roshen принадлежит восемь заводов, штат сотрудников насчитывает 10 тысяч.

Компания "Конти" в 2018 году сохранила свою позицию на 43-м месте с объемом продаж в 473 млн долларов против 469 млн долларов за прошлый год. По информации издания, компании принадлежит пять заводов, рабочий персонал - 8,097 тыс человек.

"АВК" в рейтинге поднялась на три позиции и заняла шестьдесят четвёртого место с таким же объемом продаж, как и в 2017 году - 275 млн долларов. Компании принадлежат три завода, общее количество сотрудников - 3,5 тыс человек.

Возглавляют рейтинг американский производитель шоколадных изделий Mars Inc. с объемом продаж 18 млрд долларов, итальянская кондитерская компания Ferrero (12 млрд долларов) и американская Mondelez International Inc. (11,56 млрд).

  • Основным бенефициаром компании "Конти" является экс-вице-премьер в правительстве Николая Азарова Борис Колесников.
  • А основной бенефициарный владелец компании АВК - Владимир Авраменко, бывший народный депутат от Партии регионов.
 
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