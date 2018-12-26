Три компании из Украины попали в топ-100 крупнейших производителей сладостей в мире
Информацию об этом передает " Экономическая правда ".
Согласно рейтингу, кондитерская корпорация Roshen в 2018 году потеряла одну позицию и заняла двадцать пятое место, при этом сохранила объем продаж на уровне прошлого года - 800 млн долларов.
По информации из рейтинга, корпорации Roshen принадлежит восемь заводов, штат сотрудников насчитывает 10 тысяч.
Компания "Конти" в 2018 году сохранила свою позицию на 43-м месте с объемом продаж в 473 млн долларов против 469 млн долларов за прошлый год. По информации издания, компании принадлежит пять заводов, рабочий персонал - 8,097 тыс человек.
"АВК" в рейтинге поднялась на три позиции и заняла шестьдесят четвёртого место с таким же объемом продаж, как и в 2017 году - 275 млн долларов. Компании принадлежат три завода, общее количество сотрудников - 3,5 тыс человек.
Возглавляют рейтинг американский производитель шоколадных изделий Mars Inc. с объемом продаж 18 млрд долларов, итальянская кондитерская компания Ferrero (12 млрд долларов) и американская Mondelez International Inc. (11,56 млрд).
- Напомним, в января 2016 года президент Украины Петр Порошенко, владелец компании Roshen, заявил, что передал свою долю в компании в "слепой" траст под управлением иностранного банка.
- Основным бенефициаром компании "Конти" является экс-вице-премьер в правительстве Николая Азарова Борис Колесников.
- А основной бенефициарный владелец компании АВК - Владимир Авраменко, бывший народный депутат от Партии регионов.
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