Трех организаторов псевдореферендума на Луганщине заочно приговорили к лишению свободы

26 декабря, 2018, 19:49

Лисичанский городской суд Луганской области признал виновными и приговорил к лишению свободы трех организаторов незаконного "референдума" на территории Лисичанска

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в производстве по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Следствие установило, что весной 2014 года гражданка Украины вступила в преступный сговор с двумя другими обвиняемыми, а также лицами, в отношении которых отдельно осуществляется досудебное расследование, для проведения в Лисичанске незаконного "референдума" о создании "Луганской народной республики".

Обвиняемые осуществляли комплектование так называемых избирательных комиссий, поиск помещений для голосования, перевозку "бюллетеней", ящиков и списков избирателей, а также координировали работу созданного "избирательного участка" в день проведения незаконного "референдума" 11 мая 2014 года.

Кроме того, одна из обвиняемых, находясь на должности секретаря Лисичанского горсовета, в отсутствии городского головы созвала внеочередную сессию для признания так называемого "Акта о государственной самостоятельности" ЛНР ", а также публично выступала с антиукраинскими речами.

На основании собранных доказательств Лисичанский городской суд заочно приговорил двух человек к 6 годам лишения свободы, еще одну - к 7 годам лишения свободы. Злоумышленники пока скрываются от правоохранительных органов на временно оккупированной территории Луганщины.