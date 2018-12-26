Трех организаторов псевдореферендума на Луганщине заочно приговорили к лишению свободы
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в производстве по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Следствие установило, что весной 2014 года гражданка Украины вступила в преступный сговор с двумя другими обвиняемыми, а также лицами, в отношении которых отдельно осуществляется досудебное расследование, для проведения в Лисичанске незаконного "референдума" о создании "Луганской народной республики".
Обвиняемые осуществляли комплектование так называемых избирательных комиссий, поиск помещений для голосования, перевозку "бюллетеней", ящиков и списков избирателей, а также координировали работу созданного "избирательного участка" в день проведения незаконного "референдума" 11 мая 2014 года.
Кроме того, одна из обвиняемых, находясь на должности секретаря Лисичанского горсовета, в отсутствии городского головы созвала внеочередную сессию для признания так называемого "Акта о государственной самостоятельности" ЛНР ", а также публично выступала с антиукраинскими речами.
На основании собранных доказательств Лисичанский городской суд заочно приговорил двух человек к 6 годам лишения свободы, еще одну - к 7 годам лишения свободы. Злоумышленники пока скрываются от правоохранительных органов на временно оккупированной территории Луганщины.
- Напомним, ранее СБУ задержала организатора незаконного "референдума" в Луганской области, которая 4 года пряталась в РФ.
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