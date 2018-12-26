Тарута: Я даю 1% на широкое военное вмешательство России

26 декабря, 2018, 22:12

Внефракционный нардеп Сергей Тарута заявил, что лишь на 1% предполагает широкое военное вмешательство России

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"Мое чутье, в отношении этого (широкого российского вмешательства, - ред.) не будет. Даю 1% вероятности, что будет вмешательства российской армии", - отметил нардеп.

Тарута сказал, что широкое военное вторжение несет за собой авиацию и ракеты.

"Надо понимать, что то, что происходит сегодня - это гибридное. Широкое - это ракеты, авиация. Это другой комплекс оборонных мер".