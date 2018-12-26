Судья львовского суда насмерть сбил пешехода
26 декабря, 2018, 15:55
Судья Львовского апелляционного суда совершил смертельный наезд на 69-летнего пешехода на трассе Киев-Чоп во Львовской области
Об этом сообщили в областном управлении Государственного бюро расследований.
Согласно данным ГБР, примерно в 19:30 возле одного из сел Николаевского района судья, находясь за рулем автомобиля Volkswagen сбил пешехода, который от полученных травм позже скончался в больнице.
В сообщении отмечается, что смертельное ДТП произошло "на неосвещенном участке дороги".
По данным ZAXID.NET, речь идет о 60-летнем судье Львовского апелляционного суда Иване Гуцало. В его электронной декларации указано, что он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска.
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