Судья львовского суда насмерть сбил пешехода

26 декабря, 2018, 15:55

Судья Львовского апелляционного суда совершил смертельный наезд на 69-летнего пешехода на трассе Киев-Чоп во Львовской области

Об этом сообщили в областном управлении Государственного бюро расследований.

Согласно данным ГБР, примерно в 19:30 возле одного из сел Николаевского района судья, находясь за рулем автомобиля Volkswagen сбил пешехода, который от полученных травм позже скончался в больнице.

В сообщении отмечается, что смертельное ДТП произошло "на неосвещенном участке дороги".

По данным ZAXID.NET, речь идет о 60-летнем судье Львовского апелляционного суда Иване Гуцало. В его электронной декларации указано, что он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска.