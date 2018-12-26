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Судья львовского суда насмерть сбил пешехода


фото: avtoInsider
Судья Львовского апелляционного суда совершил смертельный наезд на 69-летнего пешехода на трассе Киев-Чоп во Львовской области

Об этом сообщили в областном управлении Государственного бюро расследований.

Согласно данным ГБР, примерно в 19:30 возле одного из сел Николаевского района судья, находясь за рулем автомобиля Volkswagen сбил пешехода, который от полученных травм позже скончался в больнице.

В сообщении отмечается, что смертельное ДТП произошло "на неосвещенном участке дороги".

По данным ZAXID.NET, речь идет о 60-летнем судье Львовского апелляционного суда Иване Гуцало. В его электронной декларации указано, что он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска.

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