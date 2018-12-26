Состоялась церемония награждения конкурса "GLAVBUHAWARDS 2018"

26 декабря, 2018, 18:48

Сегодня в Главном управлении ГФС города Киева состоялась церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса главных бухгалтеров Украины "GlavBuhAwards 2018"

Организатор - первая интерактивная платформа о налогах "TaxLink", туристический оператор -Travel professional group. Гран-при конкурса - путевка в Шри-Ланку, победители рейтинговых групп "большой бизнес", "средний бизнес", "малый бизнес" получили путевки в Египет.

GlavBuhAwards проводится уже третий год подряд, среди более 500 зарегистрированных участников были определены 10 победителей, которые получили ценные призы. В этом году конкурс прошел с 6 августа по 15 декабря и состоял из нескольких этапов.

По условиям конкурса участники должны были предоставить информацию о количестве проведенных ими документов, в т. ч. в электронном виде, количестве работников бухгалтерии, а также указать дату представления финансовой отчетности.

По количеству проведенных документов участников рейтинга распределили между тремя рейтинговыми группами, а также каждому было присвоили определенное количество баллов в зависимости от информации, указанной при регистрации. После этого на втором этапе рейтинга состоялось голосования. Полученные баллы были подсчитаны и определены победители во всех трех рейтинговых группах, отдельно были определены Гран-при рейтинга и приз зрительских симпатий. Участников, которые вошли в ТОП-5 и ТОП-50, также ждут подарки.

Полный список победителей рейтинга доступен на сайте .