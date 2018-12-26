Снегопады в Турции: трое погибших, более 70 раненых
Об этом сообщает Укринформ.
"В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Кыршехире погибли 3 человека, а 35 - ранены. В Анкаре пострадали 20 человек", - сообщили спасатели.
В центральной провинции Анкара среди погибших один ребенок. В обоих случаях автобусы перевернулись из-за сложных погодных условий, вызванных снегопадами и метелями. На месте аварий работают спасатели и жандармы. Пострадавших доставили в больницы.
Кроме того, еще один автобус перевернулся в Спарте. В результате аварии ранены 17 человек. Водитель потерял контроль над транспортным средством из-за сложных погодных условий и обледенения дороги.
Кроме автобусов, в городе Ушак перевернулся грузовой автомобиль, в результате чего водитель получил ранения. В Зонгулдаке перевернулся пожарный автомобиль - трое спасателей получили ранения.
В связи с погодными условие и для обеспечения безопасности школьников, школьное занятия в регионах, где наблюдается резкое изменение погодных условий и значительные снегопады, отменены. Водителей призвали не выезжать на дороги без необходимости, при возможности отложить поездки.
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