Снегопады в Турции: трое погибших, более 70 раненых

26 декабря, 2018, 16:43

Центральную и Северную Анатолию засыпало снегом, из-за чего увеличилось количество аварий, обучение в школах отменили, водителей предостерегли от выездов без надобности

Об этом сообщает Укринформ.

"В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Кыршехире погибли 3 человека, а 35 - ранены. В Анкаре пострадали 20 человек", - сообщили спасатели.

В центральной провинции Анкара среди погибших один ребенок. В обоих случаях автобусы перевернулись из-за сложных погодных условий, вызванных снегопадами и метелями. На месте аварий работают спасатели и жандармы. Пострадавших доставили в больницы.

Кроме того, еще один автобус перевернулся в Спарте. В результате аварии ранены 17 человек. Водитель потерял контроль над транспортным средством из-за сложных погодных условий и обледенения дороги.

Кроме автобусов, в городе Ушак перевернулся грузовой автомобиль, в результате чего водитель получил ранения. В Зонгулдаке перевернулся пожарный автомобиль - трое спасателей получили ранения.

В связи с погодными условие и для обеспечения безопасности школьников, школьное занятия в регионах, где наблюдается резкое изменение погодных условий и значительные снегопады, отменены. Водителей призвали не выезжать на дороги без необходимости, при возможности отложить поездки.