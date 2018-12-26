СНБО ввела новые санкции против России

26 декабря, 2018, 19:22

Совет национальной безопасности и обороны ввела дополнительные санкции против России за агрессию в Керченском проливе

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает Громадське .

"Был введен огромный пакет санкций против субъектов хозяйствования российской Федерации и физических лиц, имеющих отношение к ведению российской агрессии", - отметил Пашинский.

Дополнительные санкции ввели против лиц, причастных к обстрелу и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, "лиц, которые фальсифицируют сейчас уголовные дела против украинских моряков", а также депутатов Госдумы, в частности депутатов от политической партии "Единая Россия".

Пашинский не назвал, какие именно предприятия попали в санкционный список. Он отметил лишь, что они имеют отношение к военно-промышленному комплексу России.

"После технической доработки этот список будет опубликован, как это уже было раньше", - сказал Пашинский.