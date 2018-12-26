 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СНБО утвердил основные пункты оборонного госзаказа на 2019 год

Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные положения оборонного государственного заказа на 2019 год

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что в 2019 году в госбюджете предусмотрено 212 млрд грн на оборону и безопасность (на 33 млрд грн больше, чем в 2018 году).

По итогам государственного оборонного заказа (ГОЗ), в 2018 году в ВСУ поступило более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

По словам Турчинова, в 2019 году будут завершены несколько приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, что усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины.

Он добавил, что будет поддержка перспективных разработок, производства вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширят производство боеприпасов и снарядов.

Турчинов отметил, что все новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать