СНБО утвердил основные пункты оборонного госзаказа на 2019 год

26 декабря, 2018, 21:30

Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные положения оборонного государственного заказа на 2019 год

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что в 2019 году в госбюджете предусмотрено 212 млрд грн на оборону и безопасность (на 33 млрд грн больше, чем в 2018 году).

По итогам государственного оборонного заказа (ГОЗ), в 2018 году в ВСУ поступило более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

По словам Турчинова, в 2019 году будут завершены несколько приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, что усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины.

Он добавил, что будет поддержка перспективных разработок, производства вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширят производство боеприпасов и снарядов.

Турчинов отметил, что все новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.