С 1 января определенным категориям пенсионеров пересчитают выплаты

26 декабря, 2018, 19:38

С 1 января 2019 украинцам, достигшим 65-летнего возраста, сделают перерасчет пенсий

Об этом сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, передает Укринформ .

"У нас следующим перерасчетом с 1 января 2019 года будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины - 30 лет ... Стаж большой, была невысокая заработная плата и они сегодня имеют невысокую пенсию", - отметила Охрименко.

По словам Охрименко, закон предусматривает, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы.

"Поскольку показатель заработной платы у нас увеличивается до 4173 грн с 1 января следующего года, и, конечно, если для всех пенсионеров минимальная пенсия сегодня 1497, то у этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн", - сообщила Охрименко.

Она добавила, что в Украине около 2 млн человек имеют право на такой перерасчет.