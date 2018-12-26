С 1 января определенным категориям пенсионеров пересчитают выплаты
Об этом сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко, передает Укринформ .
"У нас следующим перерасчетом с 1 января 2019 года будет проводиться перерасчет пенсии лицам, достигшим 65 лет, имеющим страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины - 30 лет ... Стаж большой, была невысокая заработная плата и они сегодня имеют невысокую пенсию", - отметила Охрименко.
По словам Охрименко, закон предусматривает, что размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы.
"Поскольку показатель заработной платы у нас увеличивается до 4173 грн с 1 января следующего года, и, конечно, если для всех пенсионеров минимальная пенсия сегодня 1497, то у этой категории людей будет перерасчет и размер пенсии увеличится на 172 грн", - сообщила Охрименко.
Она добавила, что в Украине около 2 млн человек имеют право на такой перерасчет.
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