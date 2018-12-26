Российские тюремщики изъяли письма пленного моряка Мельничука

26 декабря, 2018, 17:02

В СИЗО российские тюремщики изъяли два письма, которые были адресованы капитану захваченного буксира "Яны Капу" Олегу Мельничук

Об этом он сообщил своему адвокату Эдему Семедляеву, передают Крим.Реалии .

Также отмечается, что в среду, 26 декабря, на заседании "суда" в Севастополе отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили Олега Мельничука в Московском СИЗО до 24 января.

В то же время судья Татьяна Мельник удовлетворила ходатайство о предоставлении переводчика.

Перед вынесением решения адвокат пообщался с подзащитным. Олег сообщил, что в камере тепло, денег хватает. Адвокат зачитал ему сообщение от отца: "Ждем все!"

Как сообщалось ранее, Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, поскольку не понимает русского языка.